Экскурсия для людей с полной или значительной потерей слуха пройдет во вторник, 22 сентября, в Харькове.

Экскурсия приурочена к Международной неделе глухих. Ее проведет харьковский экскурсовод Максим Розенфельд. В ней также примет участие переводчик жестового языка.Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь Начало - в 17:00. Сбор - в 16:45 под «Градусником» (ст. м. «Исторический музей»).Организатор экскурсии - Харьковский городской совет при поддержке общественной организации инвалидов «Креавита».