Экскурсия для людей с полной или значительной потерей слуха пройдет во вторник, 22 сентября, в Харькове.Экскурсия приурочена к Международной неделе глухих. Ее проведет харьковский экскурсовод Максим Розенфельд. В ней также примет участие переводчик жестового языка.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Начало - в 17:00. Сбор - в 16:45 под «Градусником» (ст. м. «Исторический музей»).
Организатор экскурсии - Харьковский городской совет при поддержке общественной организации инвалидов «Креавита».