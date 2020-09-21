Овощи и фрукты дешевеют, мясо и макароны дорожают. Как изменились цены на продукты, коммунальные тарифы и стоимость проезда в последний месяц лета?

По информации Главного управления статистики в Харьковской области, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%. Больше всего подешевели овощи и фрукты – на 13,7% и 3,9% соответственно. На 2,3–0,2% снизились цены на сахар, продукты переработки зерновых (мука пшеничная, крупа манная и гречневая, хлопья овсяные), рис, яйца, безалкогольные напитки, другие молочные продукты.В то же время на 1,6– 0,2% подорожали мед, мясо и мясопродукты, макаронные изделия, молоко, сыр и мягкий сыр (творог), кисломолочная продукция, масло подсолнечное.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия продолжают расти. В августе они повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,6% произошел за счет повышения цены на природный газ на 45,7%.Цены на транспорт выросли на 1,1% за счет подорожания топлива и масел – на 3,8%, автомобилей – на 1,1%.В целом же, по данным облуправления статистики, индекс потребительских цен в Харьковской области в августе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100%, а с начала года – 101,8%, тогда как по Украине – 99,8% и 101,2% соответственно. То есть рост цен на Харьковщине превышает рост цен в среднем по Украине.Кстати, по информации Государственной службы статистики, за год – с августа 2019- го по август 2020-го большинство овощей «борщового набора» существенно подешевели: картофель – на 33,3%, до 10,02 грн за кг, репчатый лук – на 43,2% (до 5,91 грн за кг); свекла – на 21,8% (до 6,26 грн за кг); капуста – на 29,7% (до 5,89 грн за кг). Подорожала только морковь – на 8,5% (до 10,85 грн за кг).А вот яблоки в этом году дорогие: за указанный период они подорожали на 67,2% и в августе 2020 года в среднем по Украине стоили 28,96 грн за кг.Сахар за год подешевел на 3,9% и в августе 2020 года стоил в среднем по стране 14,71 грн за кг, подсолнечное масло – на 1% (до 34,62 грн за 1 л).С начала этого года цены на потребительском рынке выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.