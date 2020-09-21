По состоянию на 21 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 11 850 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 15 128 случаев заболевания COVID-19, 10 356 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 465 пациентов выздоровели, 307 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 сентября в Украине зафиксировано 2 675 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 178 353 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 3 583 человека умерли, 78 184 - выздоровели.