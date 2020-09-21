Подскажите, почему могут неметь обе ноги в передней части бедра? Может ли это быть связано с остеохондрозом? И еще: не становится ли остеохондроз причиной головных болей? Я замечаю: когда начинает болеть позвоночник – головные боли усиливаются. Алла Михайловна

Онемение в ногах может быть обусловлено несколькими причинами, в том числе и не неврологическими. Например, онемение в ногах может быть вызвано атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Чтобы понять, нет ли у вас атеросклероза, нужно сделать безвредное обследование – доплер артерий нижних конечностей. Это недолго, несложно и неопасно.А что касается неврологических причин, онемение в ногах может быть обусловлено полинейропатией – поражением нервных окончаний, которое вызывает постоянное стойкое онемение в одной и той же зоне – обычно в нижних отделах ног. Если онемение наблюдается в верхней части ног – это может быть связано с остеохондрозом, и чаще всего с отложением солей. Когда у человека развивается остеохондроз, это свидетельствует о том, что у него слабые статические мышцы – это мышцы, которые удерживают человека в вертикальном положении. По законам физики, если силы не хватает – увеличивается площадь. Поэтому в мышцах начинают откладываться боковые солевые отложения. Из-за солевых отложений «не везет» и позвоночному каналу: он становится уже, между тем от его ширины зависит кровоснабжение и иннервация нижних конечностей.Кроме того, по словам вертебрологов, передняя поверхность бедер может неметь и при так называемой болезни Рота – если у человека есть привычка забрасывать ногу за ногу или носить твердые предметы в передних кармана (это бывает чаще у мужчин).Чтобы определить проблему, нужно сделать два обследования: рентгенографическое либо томографическое исследование пояснично-крестцового отдела и электромиографию. Для устранения онемения ног при остехондрозе ряд современных препаратов и упражнения, которые позволяют от этого избавиться. Неплохо снимают онемение скипидарные ванны, например, – если нет противопоказаний. Но для определения причины вашего состояния нужно хотя бы один день потратить на обследование – это нормальный цивилизованный путь.Что касается головных болей, причин может быть много, в том числе остеохондроз. В шейном отделе позвоночника проходят два крупных парных сосуда позвоночной артерии – на них «завязаны» 70% кровотока головного мозга. Сосуды проходят в отростках шейных отделов позвоночника. Меняя положение головы за счет положения шеи, человек приводит эти сосуды к ущемлению. Если изначально имеется проблема, связанная с оттоком крови в головном мозге, при повороте или наклоне головы кровоток еще больше уменьшается, и это формирует головную боль. Чтобы определиться с проблемой, стоит пройти доплерографию позвоночных артерий.