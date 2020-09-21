В начале недели в Харьковской области ожидается сухая и холодная погода, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Во вторник, 22 сентября, будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3 - 8 м / с. Температура ночью 2 - 7 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0 - 3 градуса. Днем от 19 до 24 градусов тепла.В среду, 23 сентября, переменная облачность, без осадков. Ветер юго - восточный, 3 - 8 м / с. Температура ночью 5 - 10 градусов тепла, днем 20 - 25 градусов выше нуля.В четверг, 24 сентября, переменная облачность, без осадков. Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 6 - 11 градусов тепла, днем 21 - 26 градусов тепла.В пятницу, 25 сентября, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7 - 12 м / с. Температура ночью 7 - 12 градусов тепла, днем 21 - 26 выше нуля.Украинский синоптик Наталка Диденко написала на своей странице в соцсетях, что до конца недели днем в Украине будет тепло, сухо и много солнца."Так что в ближайшее время - нашествие темных очков в сочетании с легкими флисами или кардиганами, розовых помидоров, фантастического винограда, светлой обуви и светлых надежд на темную осень в виде вкусных консерваций и варенья. Вкусной надели", - написала синоптик.