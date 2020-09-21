Полезные свойства сохраняются только в зеленой гречке, не прошедшей термическую обработку. На втором месте по полезным свойствам обжаренная крупа, на третьем — пропаренная.

В продаже бывает гречневая крупа двух видов: ядрица и продел (сечка). Ядрицу получают отшелушиванием семян гречихи от плодовых оболочек. При дальнейшей обработке — раскалывании на части — получают продел, который может быть более крупным (в половину ядра) и мелким (менее половины ядра). При применении гидротермической обработки (операции пропаривания, сушки, охлаждения) получают быстро разваривающуюся крупу.Ядрица годится для приготовления рассыпчатых каш, гарниров, крупеников, а также для фаршировки, продел — для вязких каш, биточков, крупеников, запеканок, жидких каш для детей.Самой полезной считается зеленая гречка, которую еще называют сырой. Это настоящая царица круп, поскольку в ней есть масса полезных веществ. При производстве этой крупы гречишное зерно проходит очистку без тепловой обработки. В ней сохранена природная сила: она способна к проращиванию. Зеленую гречку замачивают, проращивают и запаривают — эти способы приготовления при минимальной термообработке позволяют сохранять ее полезные вещества. Нет смысла готовить из нее блюда традиционным способом, так как ее уникальная полезность в этом случае снижается до обычного уровня.Очень часто гречневая крупа продается в упаковке (целлофановая лучше всего защищает от влаги). При покупке нужно обязательно проверять ее на наличие разрывов — это очень частое явление. Обратите внимание на вес, указываемый на упаковке: 1000 граммов и 900 граммов. Учитывайте этот маркетинговый трюк, когда сравниваете цены. В пакете с высококачественной гречкой не должно быть примесей и сора. Это хорошо очищенная крупа с зернами одинакового размера (как результат тщательной калибровки на современном оборудовании).О многом расскажет вид и цвет крупинок. Если гречневая крупа произведена из пропаренного зерна, то она будет коричневого цвета разных оттенков. Это быстроразваривающаяся крупа, у которой вкус будет нежнее, каша получится более рассыпчатой, но в результате высокотемпературной обработки на стадии производства полезные свойства ее несколько снижены. Если гречневая крупа произведена из непропаренного зерна, то цвет у нее бледный, кремовый с легким желтоватым или зеленоватым оттенком. Вариться такая крупа будет дольше, но полезные вещества в ней сохранены максимально.Высококачественная гречка должна быть однотонной, крупинки — с ровными гранями и не различающиеся по цвету. При этом у граней зерна светлее, чем у ядра. Если в упаковке есть и светлые, и темные зерна, значит, смешаны разные виды круп, и при готовке они неодинаково себя поведут.По запаху и вкусу также нужно проверять качество. Запах должен быть не плесневелый, не затхлый — исключительно гречневый. Правильный вкус — не кислый и не горький, без постороннего привкуса.