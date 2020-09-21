Суд вынес приговор мужчине, который во время футбольного матча в Богодуховском районе ударил арбитра так, что тот потерял сознание.

Харьков со ссылкой на приговор Богодуховского районного суда Харьковской области.Установлено, что 21 июня 2020 года, находясь на футбольном поле в пос. Максимовка Богодуховского района, во время футбольного матча первенства района между ФК "Максимовка" и ФК "Крысиное", обвиняемый подбежал к арбитру и ударил того кулаком в челюсть. Арбитр упал и потерял сознание, матч был остановлен.На суде мужчина пояснил, что арбитр назначил пенальти, с которым болельщик не согласился, из-за чего злоумышленник и ударил мужчину.Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 УК Украины и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Также он должен выплатить пострадавшему 5,5 тыс. грн моральной и материальной компенсации.