Согласно новому отчету, несколько десятков миллионов богатейших людей планеты выбрасывают в атмосферу в два раза больше углерода, чем миллиарды бедного населения всей Земли.

Одно из главных требований климатических активистов — ограничение работы крупных транснациональных корпораций.Многие борцы за защиту окружающей среды считают, что такие корпорации и их руководители должны нести ответственность за загрязнение планеты и глобальные изменения климата.Очередным подтверждением этого тезиса стал новый отчет группы независимых организаций по исследованию глобальной бедности Oxfam, руководителями которого выступили ученые из Стокгольмского института окружающей среды.Специалисты заявили, что самые богатые люди в мире, которые представляют всего 1% населения (около 63 млн человек), несут ответственность за значительное количество углеродных выбросов в атмосферу.Согласно отчету Oxfam, деятельность 1% богатейшего населения привела к выбросам в атмосферу в два раза большего количества углерода, чем жизни 3,1 млрд бедных людей, составляющих почти половину популяции всей Земли.Ученые исследовали влияние людей на загрязнение атмосферы в течение 25 лет — с 1990-го по 2015-й, когда ежегодное количество углеродных выбросов выросло на 60%.В отчете указано, что в этот период 1% самых богатых представителей планеты создали 9% так называемого «углеродного бюджета». Этим бюджетом называют максимальное количество антропогенных парниковых газов, которые могут попасть в атмосферу до катастрофического повышения температуры.— Увеличение количества потребления и без того богатых людей истощает углеродный бюджет. И это, конечно, в наибольшей степени сказывается на самых бедных и наименее ответственных, — говорит один из авторов исследования Тим Гор.По его словам, «углеродоемкая и крайне неравноправная» модель экономического развития планеты за последние 20−30 лет не принесла никакой пользы беднейшей половине человечества.Именно поэтому, уверяет Гор, заявления о том, что мы должны выбирать между экономическим ростом и преодолением климатического кризиса являются ложными.Напомним, на прошлой неделе представители Всемирной метрологической организации ООН заявили, что температура воздуха на Земле может повыситься на 1,5 градуса Цельсия уже в 2024-м.Это означает, что страны, подписавшие в 2015-м Парижские климатические соглашения, могут не справиться с задачей ограничить рост средней температуры воздуха на отметке в 1,5 градуса Цельсия.