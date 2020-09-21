Потребительские цены Харьковской области в августе 2020 года с начала года выросли на 1,8%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.На потребительском рынке области в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%. Больше всего (на 13,7% и 3,9%) подешевели овощи и фрукты. На 2,3-0,2% снизились цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, яйца, безалкогольные напитки, другие молочные продукты.В то же время на 1,6-0,2% подорожали мед, мясо и мясопродукты, макаронные изделия, молоко, сыр и мягкий сыр (творог), кисломолочная продукция, масло подсолнечное. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,6% произошел за счет повышения цены на природный газ на 45,7%. Цены на транспорт выросли на 1,1% за счет подорожания топлива и масел - на 3,8%, автомобилей - на 1,1%.