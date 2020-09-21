В следующем году Украинский центр оценивания качества образования внедряет отдельный тест ВНО по украинскому языку, что не отменяет теста по литературе. Выпускники смогут выбирать, какой предмет сдавать, учитывая заведение и специальность, куда они планируют поступать

Согласно Приказу Министерства образования и науки №945, в 2021 году определено 12 предметов для ВНО – место 11, как было раньше, пояснили Liga.Life в Украинском центре оценивания качества образования.Введение отдельного теста по украинскому языку вовсе не означает, что обязательную сдачу ВНО по украинской литературе отменили. Со следующего года будет отдельный предмет «Украинский язык» и отдельный – «Украинский язык и литература». Выпускники смогут выбирать, какой предмет сдавать, учитывая заведение и специальность, куда они планируют поступать.– Решение будет принимать учебное заведение, которое будет формировать предложение. Именно вуз будет определять, какой студент ему нужен – имеющий знания по украинскому языку или по языку и литературе, – пояснили в центре.УЦОКО уже сформировал две тетради с заданиями по украинскому языку и по украинскому языку и литературе.Оба теста будут проводить в один день. В крупных городах сессии проведут в разных пунктах тестирования, а в маленьких – в одном пункте, но в отдельных аудиториях.Как пояснила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко, в тесте по украинскому языку будет 40 заданий – 39 вопросов и одна развернутая задача. ВНО по языку и литературе предполагает 24 задания по украинской литературе, 39 тестов и четыре задания, которые требуют краткого ответа, и одно развернутое задание по украинскому языку.Если выпускник хочет подавать документы в несколько высших учебных заведений, один из которых может требовать только украинский язык, а другой – язык и литературу, выпускник должен сдавать украинский язык и литературу.Сейчас в Директорате высшего образования МОН заключают условия приема в учреждения высшего образования 2021 года. В ближайшее время на сайте министерства обнародуют проект для общественного обсуждения. И на основании условий приема каждое учебное заведение до конца декабря 2020 году должно обнародовать правила приема.ВНО-2021 планируют провести 21 мая – 16 июля.