Если в апреле возможность заражения коронавирусом вызывала у украинцев большую тревогу, чем ухудшение финансового положения, то сейчас, как показывают соцопросы, все наоборот.

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