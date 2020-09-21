Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое произошло 20 сентября около 23:30 в посёлке Малиновка Чугуевского района. Известно, что автомобиль белого цвета совершил наезд на пьяную женщину, которая лежала на проезжей части, после чего скрылся в места происшествия. Женщина с травмами доставлена в больницу.Всем, кому что-то известно о ДТП в полиции просят сообщать по телефонуили»,- сказано в подписи к опубликованному фотоснимку.