Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.«Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое произошло 20 сентября около 23:30 в посёлке Малиновка Чугуевского района. Известно, что автомобиль белого цвета совершил наезд на пьяную женщину, которая лежала на проезжей части, после чего скрылся в места происшествия. Женщина с травмами доставлена в больницу.
Всем, кому что-то известно о ДТП в полиции просят сообщать по телефону 063-528-92-08 или 102»,- сказано в подписи к опубликованному фотоснимку.