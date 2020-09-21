Советы всем и на все вкусы! Главное - не перепутать…

Сейчас может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как считаете нужным. Завтра отнеситесь к каждому незнакомцу как к лучшему другу.Вы будете действовать с энергией, которая не сможет не удивить тех, кто вас знает. Их изумление еще сильнее подстегнет вашу активность. Завтра рекомендуется как можно больше смеяться.Сейчас, пожалуй, можно рисковать, но предварительно стоит принять меры предосторожности. Завтра, возможно, придется действовать напоказ. Это пригодится позже, когда вас попытаются обвинить в бездействии.Придется потратить массу усилий на достижение какой-то цели, однако не факт, что они увенчаются успехом. Завтра вы все время будете чувствовать себя муравьем, которого рассматривают в микроскоп.К вам будут то и дело обращаться за советом. Придется поддерживать реноме. Завтра ни мелодичный голос, ни выразительные жесты не помогут никого ни в чем убедить. Лучше и не пытаться.Вам особенно легко будут удаваться изящные импровизации. Не стоит посещать злачные места — удовольствия не получите. Лучше отложить подобные развлечения до лучших времен.Прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Завтра успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности.Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком в последнее время, но теперь вы можете вздохнуть спокойно. Завтра не стоит тратить много душевных и физических сил на иллюзорные цели.Романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы себя поведете, будет зависеть многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы. Завтра главное — начать двигаться, направление определите позже.Вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика поможет приструнить самого грозного противника. Завтра не тот день, когда следовало бы заботиться о чувствах окружающих.Возможно, придется решать некую проблему, которую вы давно считали забытой, а, значит, несуществующей. Завтра важно правильно распланировать день. Как рекомендовал великий скульптор, отсекайте все лишнее.Не пытайтесь действовать согласно голосу разума — доверьтесь древним инстинктам. Завтра вам все будет удаваться. Ваша логика бесспорна, выбор момента почти совершенен. Если не поленитесь, добьетесь многого.