Советы всем и на все вкусы! Главное - не перепутать…Овен (21.03–20.04)
Сейчас может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как считаете нужным. Завтра отнеситесь к каждому незнакомцу как к лучшему другу.
Телец (21.04–20.05)
Вы будете действовать с энергией, которая не сможет не удивить тех, кто вас знает. Их изумление еще сильнее подстегнет вашу активность. Завтра рекомендуется как можно больше смеяться.
Близнецы (21.05–21.06)
Сейчас, пожалуй, можно рисковать, но предварительно стоит принять меры предосторожности. Завтра, возможно, придется действовать напоказ. Это пригодится позже, когда вас попытаются обвинить в бездействии.
Рак (22.06–22.07)
Придется потратить массу усилий на достижение какой-то цели, однако не факт, что они увенчаются успехом. Завтра вы все время будете чувствовать себя муравьем, которого рассматривают в микроскоп.
Лев (23.07–23.08)
К вам будут то и дело обращаться за советом. Придется поддерживать реноме. Завтра ни мелодичный голос, ни выразительные жесты не помогут никого ни в чем убедить. Лучше и не пытаться.
Дева (24.08–23.09)
Вам особенно легко будут удаваться изящные импровизации. Не стоит посещать злачные места — удовольствия не получите. Лучше отложить подобные развлечения до лучших времен.
Весы (24.09–23.10)
Прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Завтра успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности.
Скорпион (24.10–22.11)
Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком в последнее время, но теперь вы можете вздохнуть спокойно. Завтра не стоит тратить много душевных и физических сил на иллюзорные цели.
Стрелец (23.11–21.12)
Романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы себя поведете, будет зависеть многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы. Завтра главное — начать двигаться, направление определите позже.
Козерог (22.12–20.01)
Вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика поможет приструнить самого грозного противника. Завтра не тот день, когда следовало бы заботиться о чувствах окружающих.
Водолей (21.01–20.02)
Возможно, придется решать некую проблему, которую вы давно считали забытой, а, значит, несуществующей. Завтра важно правильно распланировать день. Как рекомендовал великий скульптор, отсекайте все лишнее.
Рыбы (21.02–20.03)
Не пытайтесь действовать согласно голосу разума — доверьтесь древним инстинктам. Завтра вам все будет удаваться. Ваша логика бесспорна, выбор момента почти совершенен. Если не поленитесь, добьетесь многого.