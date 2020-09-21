Кандидат в депутаты Харьковского городского совета рассказал, почему принял решение присоединиться к Блоку Юлии Светличной «Разом».

По словам Булаха, причиной его решения стала уверенность в том, что сегодняшняя ситуация требует от всех проукраинских и проевропейских объединиться ради общей цели.«Политическая ситуация сейчас так складывается, что проевропейские и проукраинские демократические силы, несмотря на прошлое, должны как-то объединяться, чтоб не только поменять ситуацию в Харькове и в стране, но и не дать пророссийскому полю получить всю монополию власти. Поэтому Светличная, на мой взгляд, тот человек и та политическая сила, с которой нужно идти на выборы. Нельзя допустить тут ХНР, грубо говоря, потому что у меня ощущения и ожидания очень плохие. Хуже политической конъектуры чем сейчас, на моей памяти, не было еще никогда.И все это отчасти из-за разочарования. Сначала Порошенко дискредитировал проевропейскую политику, а потом Зеленский добил проевропейский электорат, который за него голосовал из-за разочарования в Петре Алексеевиче», - подчеркнул Дмитрий Булах.