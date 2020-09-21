17-летняя девушка находилась у своей подруги в городе Лозовой.

Как рассказали в пресс-службе главка, информация об исчезновении несовершеннолетней девушки поступила в Лозовское отделение полиции 21 сентября.Жительница Краснопавловки 20 сентября уехала из дома на учебу в Лозовую, однако в общежитии девушка не появилась, в учебное заведение не приходила и не выходила на связь с родными."На поиски пропавшей студентки был задействован личный состав отдела полиции. Девушку нашли на железнодорожной станции в поселке Краснопавловка. В ходе беседы было установлено, что все время она находилась у своей подруги", - прокомментировали в ведомстве.