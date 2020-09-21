События В Харьковской муниципальной галерее проходит выставка Жана-Марка Караччи «Homo Urbanus Ukrainus» (видео) Вечерний Харьков 21.09.2020 224 Об этом сообщают в харьковском телеграм-канале "ВЕХА" Читайте также ДТП на Академика Павлова практически перекрыло движение (видео) На Клочковской произошло ДТП (видео) Быть или не быть полиэтиленовым пакетам? БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ДТП на Академика Павлова практически перекрыло движение (видео) События 21.09.2020 Лента новостей ДТП на Академика Павлова практически перекрыло движение (видео) 21.09.2020 На Клочковской произошло ДТП (видео) 21.09.2020 Быть или не быть полиэтиленовым пакетам? 21.09.2020 В Харьковской муниципальной галерее проходит выставка Жана-Марка Караччи «Homo Urbanus Ukrainus» (видео) 21.09.2020 Полицейские разыскали девушку-подростка, о пропаже которой накануне заявили родные 21.09.2020 Дмитрий Булах: Проевропейские и проукраинские силы должны объединяться 21.09.2020 В Харькове прошло авторалли Трофей ХАДО (видео) 21.09.2020