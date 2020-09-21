События ДТП на Академика Павлова практически перекрыло движение (видео) Вечерний Харьков 21.09.2020 522 О происшествии сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". На месте аварии присутствуют медики и полиция. Читайте также На Клочковской произошло ДТП (видео) Быть или не быть полиэтиленовым пакетам? В Харьковской муниципальной галерее проходит выставка Жана-Марка Караччи «Homo Urbanus Ukrainus» (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На Клочковской произошло ДТП (видео) События 21.09.2020 Лента новостей ДТП на Академика Павлова практически перекрыло движение (видео) 21.09.2020 На Клочковской произошло ДТП (видео) 21.09.2020 Быть или не быть полиэтиленовым пакетам? 21.09.2020 В Харьковской муниципальной галерее проходит выставка Жана-Марка Караччи «Homo Urbanus Ukrainus» (видео) 21.09.2020 Полицейские разыскали девушку-подростка, о пропаже которой накануне заявили родные 21.09.2020 Дмитрий Булах: Проевропейские и проукраинские силы должны объединяться 21.09.2020 В Харькове прошло авторалли Трофей ХАДО (видео) 21.09.2020