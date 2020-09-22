Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе предприятия, В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:Шевченковский район:ул. Данилевского, 18, 20, 22, пр. Победы, 65-б (п. №2) до 17:00 22.09.20 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №9, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), пр. Людваига Свободы, 36-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.09.20 г.Индустриальный район:пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шариковая, 47 (п. №2, стояк) до 20:00 22.09.20 г.Киевский район:ул. Валентиновская, 13-а (п. №2, стояк) до 18:00 22.09.20 г.Московский район:ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 20:00 22.09.20 г.Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 22.09.20 г.Новобаварский район:пр. Ново-Баварский, 129 (п. №1, стояк) до 20:00 22.09.20 г.Слободской район:ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау, 20 (п. №14, спаренный стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 22.09.20 г.Холодногорский район:ул. Волонтерская, 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22.09.20 г.