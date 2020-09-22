45-летнюю пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, авария произошла вечером 20 сентября около в поселке Малиновка."По словам очевидцев стало известно, что в направлении железнодорожного переезда двигался автомобиль белого цвета. Автомобиль наехал на женщину, которая лежала на проезжей части. После происшествия водитель без остановки продолжил движение", - рассказали в ведомстве.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.