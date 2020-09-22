Опасные боеприпасы спустя 75 лет продолжают нести угрозу жизни жителям региона.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 21 сентября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения провели работы по обследованию территории области для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны. Работы по разминированию проводились в Лозовском, Валковском, Харьковском и Волчанском районах области, а также в Шевченковском районе города.Всего было уничтожено девять боеприпасов, из которых четыре артснаряда, четыре минометные мины и авиабомба.