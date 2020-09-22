В Министерстве создали рабочую группу по разработке системы внедрения электронных рецептов.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, инициатива была введена министерством из-за неконтролируемой реализации в Украине рецептурных лекарственных средств, что приводит к распространению самолечения, и как следствие - ухудшению здоровья населения."В планах работы по данному направлению отпуск по электронному рецепту: наркотических препаратов, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств - 2021; антибиотиков - 2022; других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом - начиная с 2023", - отметил Максим Степанов.