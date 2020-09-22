Причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 22 сентября в 4:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Замиськое, Валковского района."К месту вызова сразу выехало отделение на автоцистерне. По прибытию было установлено, что огнем охвачен жилой дом. Горели деревянные конструкции здания, а площадь пожара составляла 50 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки", - рассказали в ГСЧСЛиквидировать возгорания пожарным удалось спустя 40 минут после вызова.