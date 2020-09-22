В больнице №25 уволилось 25 человек.Как сообщают журналисты Суспільного со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы, за три дня работы в больницу, которая рассчитана на лечение 100 пациентов, поступило 96 больных с коронавирусной инфекцией.
"Будем разговаривать, просить, мы же больницу не оставим ... Это очень тяжелые моменты, поймите. Люди, которые должны работать с COVID-больными, понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя, за своих близких", - сказала заместитель мэра.