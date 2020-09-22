Сотрудники полиции разыскивают Аллу Тимофееву.

Сотрудники Боровского отделения полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетней Тимофеев Аллы Олеговны, 2006 года рождения, которая 21 сентября ушла из больницы и до настоящего времени не вернулась.Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые.Была одета в черные лосины, зеленый свитер с белым рисунком.Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, в полиции просят сообщить ее по телефонам: 102, (057) 59-6-16-46, или другим удобным для вас способом.