Нардеп подчеркнула, что это опытные, профессиональные, новые и честные люди.Юлия Светлична опубликовала список кандидатов, которые будут баллотироваться на местных выборах команды ее Блока "Разом".
В команду попали медики: Валерий Питько - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, руководитель Украинского медицинского центра репродуктологии; Денис Скорый - доктор медицинских наук, известный хирург-онколог, руководитель Харьковского областного Центра онкологии; Олег Жуликов - кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины, врач высшей категории, основатель и руководитель частной клиники; Виктор Шапошник - врач-интерн в областной клинической больнице, председатель Харьковского областного студенческого совета.
Ученые: Татьяна Шталь - доктор экономических наук, профессор, декан факультета международных отношений Харьковского национального университета им. С.Кузнеца; Елена Горошко - доктор социологических наук, профессор Национального технического университета «ХПИ»; Анатолий Бабичев - кандидат наук государственного управления, Проректор Харьковского национального университета им.В.Каразина; Игорь Полищук - доктор политических наук, профессор Национального юридического университета им.Я.Мудрого.
Представители культурной сферы: Маргарита Сакаян - руководитель Харьковского государственного академического драматического театра им. Т.Г.Шевченко «Березиль» и Сергей Бычко - руководитель Харьковского академического драматического театра им.А.С.Пушкина. А также опытный специалист Наталья Плотник, которая будет отвечать за развитие культуры в районах области.
Промышленники и предприниматели: Игорь Ясинский (пищевая промышленность), Александр Антоненко и Николай Пушкарь (машиностроение), Александр Греховодов (энергомашиностроение), Андрей Исиченко (производитель и один из ведущих экспортеров в страны ЕС тары для пищевой, строительной и химической промышленности), Юрий Калиниченко (перерабатывающая промышленность) Александр Капленко и Иван Краснопольский (транспортная отрасль), Олеся Шегеда и Максим Цакун (туризм), а также Сергей Коваленко и Марк Колесников.
Аграрии: Николай Пивовар - член правления и представитель Всеукраинского Аграрной Совета в Харьковской области, Андрей Хвесик (Кегичевка, депутат областного совета), Ольга Львова (Богодухов, депутат областного совета), Михаил Золотарев (Чугуев), Александр Ахтирченко (Краснокутск), Василий Акулов (Двуречная, депутат областного совета), Николай Куценко (Золочев), Михаил Борисенко (Коломак), Сергей Супрун (Боровая), Лариса Орлова (Лозовая, депутат областного совета). А также еще почти 50 сельхозпроизводителей, которые вошли в команду Светличной.
Ветеран АТО, генерал-майор Александр Туринский - начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба.
Рашель Кухтина - создатель Всеукраинского детского проекта «EUROPEAN FESTIVAL», и в котором уже приняли участие более 70 000 Детей из всех регионов Украины. Кухтина сосредоточится на поддержке талантливой молодежи Харьковщины.
Председатели районных советов: Лариса Яровая (Печенеги), Максим Литвиненко (Харьковский), Иван Загний (Зачепиловка), Виталий Левченко (Сахновщина).
Мэры и главы громад: Геннадий Король (Близнюки), Александр Бало (Барвенково), Валерий Скрипниченко (Валки), Сергей Сусло (Краснокутск), Виктор Сидоренко (Сахновщина), Владимир Гуртовой (Коломак), Вячеслав Задоренко (Казачья Лопань), Андрей Литвинов (Ольшаны), Виолетта Боровская (Наталино), Александр Мороз (Бабаи), Александр Федоренко (Липцы), Николай Кузьминов (Безлюдовка).
Спортсмены: Валентин Сипавин - многократный Чемпион Украины, призер Чемпионата Европы и Кубка мира по альпинизму, который трижды самую высокую точку планеты - Эверест; Артем Василенко - многократный Чемпион Украины и Чемпион Европы, старший тренер сборной Украины по дзюдо; Екатерина Резник - многократная Чемпионка Украины, Чемпионка Европы, призер Чемпионата мира по синхронному плаванию.
Активисты и волонтеры: Дмитрий Булах, Алексей Андреев, Иван Спиров, Яна Белецкая, Анжела Денисенко, Максим Гайдук, Алексей Кусов, Сергей Ряполов, Алексей Курцев, Николай Сапелкин, Николай Маслий, Максим Радченко, Лидия Куденко, Виктор Трубчанов.
Правозащитники: Игорь Черняк (который является кандидатом в мэры Харькова), Анатолий Русецкий, Павел Макаренко, Вадим Каминер, Геннадий Пожидаев.