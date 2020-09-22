Нардеп подчеркнула, что это опытные, профессиональные, новые и честные люди.

Юлия Светлична опубликовала список кандидатов, которые будут баллотироваться на местных выборах команды ее Блока "Разом".В команду попали- доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, руководитель Украинского медицинского центра репродуктологии;- доктор медицинских наук, известный хирург-онколог, руководитель Харьковского областного Центра онкологии;- кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины, врач высшей категории, основатель и руководитель частной клиники;- врач-интерн в областной клинической больнице, председатель Харьковского областного студенческого совета.- доктор экономических наук, профессор, декан факультета международных отношений Харьковского национального университета им. С.Кузнеца;- доктор социологических наук, профессор Национального технического университета «ХПИ»;- кандидат наук государственного управления, Проректор Харьковского национального университета им.В.Каразина;- доктор политических наук, профессор Национального юридического университета им.Я.Мудрого.- руководитель Харьковского государственного академического драматического театра им. Т.Г.Шевченко «Березиль» и- руководитель Харьковского академического драматического театра им.А.С.Пушкина. А также опытный специалист, которая будет отвечать за развитие культуры в районах области.(пищевая промышленность),(машиностроение), Александр Греховодов (энергомашиностроение),(производитель и один из ведущих экспортеров в страны ЕС тары для пищевой, строительной и химической промышленности),(перерабатывающая промышленность)(транспортная отрасль),(туризм), а также- член правления и представитель Всеукраинского Аграрной Совета в Харьковской области,(Кегичевка, депутат областного совета),(Богодухов, депутат областного совета),(Чугуев),(Краснокутск),(Двуречная, депутат областного совета),(Золочев),(Коломак), Сергей Супрун (Боровая),(Лозовая, депутат областного совета). А также еще почти 50 сельхозпроизводителей, которые вошли в команду Светличной.Ветеран АТО, генерал-майор- начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба.- создатель Всеукраинского детского проекта «EUROPEAN FESTIVAL», и в котором уже приняли участие более 70 000 Детей из всех регионов Украины. Кухтина сосредоточится на поддержке талантливой молодежи Харьковщины.(Печенеги),(Харьковский),(Зачепиловка),(Сахновщина).(Близнюки),(Барвенково),(Валки),(Краснокутск),(Сахновщина),(Коломак),(Казачья Лопань),(Ольшаны),(Наталино),(Бабаи),(Липцы),(Безлюдовка).- многократный Чемпион Украины, призер Чемпионата Европы и Кубка мира по альпинизму, который трижды самую высокую точку планеты - Эверест;- многократный Чемпион Украины и Чемпион Европы, старший тренер сборной Украины по дзюдо;- многократная Чемпионка Украины, Чемпионка Европы, призер Чемпионата мира по синхронному плаванию.(который является кандидатом в мэры Харькова),