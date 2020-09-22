События В сети показали состояние ремонта Московского проспекта (видео) Вечерний Харьков 12:00 342 Видео с места затянувшейся реконструкции опубликовали в телеграм-канале "ВЕХА" Читайте также Харьковчане смогут бесплатно посетить филармонию и ХНАТОБ Пошел в школу, не предупредив мать: в Харьковской области полицейские нашли пропавшего ребенка Юлия Светличная представила членов своей команды БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковчане смогут бесплатно посетить филармонию и ХНАТОБ События 12:40 Лента новостей Харьковчане смогут бесплатно посетить филармонию и ХНАТОБ 12:40 «Впервые за сто лет»: в чернобыльские леса вернулись медведи (видео) 12:18 В сети показали состояние ремонта Московского проспекта (видео) 12:00 Пошел в школу, не предупредив мать: в Харьковской области полицейские нашли пропавшего ребенка 11:48 Юлия Светличная представила членов своей команды 11:16 В Харьковской области из больницы сбежала девушка-подросток 10:34 Из харьковской больницы, которая принимает больных с COVID-19, массово увольняются медики 10:29