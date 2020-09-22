Возвращение крупных животных в Чернобыльскую зону может быть связано с отсутствием на этих землях людей, а также следов их деятельности.

В Чернобыльской зоне в этом году впервые более чем за 100 лет были замечены бурые медведи. Об этом сообщает ВВС Украина - Из-за отсутствия людей к нам вернулись медведи. Они, скорее всего, приходят к нам из Беларуси. Мы не знаем пока сколько их тут. Не исключено, что некоторые особи уже живут тут постоянно. Размножаются ли они у нас - тоже неизвестно. Но это только начало. Медведей здесь не было около ста лет, - рассказал исследователь зоны Сергей Гащак.Специалисты пока не знают точного количества животных. Также в зоне замечено значительное количество рысей и волков. Волки пришли на территорию зоны, вероятно, из Беларуси.