Акция «Дни европейского наследия», в рамках которой пройдут экскурсии в значимые учреждения культуры, состоится 26 сентября в Харькове.

Тема нынешней программы - «Будничность искусства: тайны закулисья».Как сообщили организаторы, для экскурсий выбрали выдающиеся художественные учреждения города - Харьковскую филармонию и Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Николая Лысенко. У участников мероприятия будет уникальная возможность воочию увидеть скрытое от зрителей закулисье и почувствовать атмосферу театральной жизни артистов.Участие в мероприятиях бесплатное, но по предварительной регистрации. Экскурсии будут проводиться с соблюдением всех мер в соответствии с карантинными требованиями. Количество участников ограничено.12:00 и 12:30 - Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ул. Сумская, 25); в каждой группе - до 20 человек;16:00 - Харьковская филармония (ул. Рымарская, 21); в группе - до 40 человек.Зарегистрироваться на экскурсии можно здесь Дни европейского наследия - общеевропейская инициатива, основанная Советом Европы в 1991 году. Ее целью является привлечение внимания общественности к культурному наследию и его роли в развитии современного общества. Мероприятия, которые проводятся в рамках Дней европейского наследия, призваны открыть обычно закрытые или малоизвестные памятники, чтобы показать жителям и гостям города их историческую, культурную или архитектурную ценность. Традиционно Дни европейского наследия проходят в сентябре по всей Европе.