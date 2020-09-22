Баскетбольный клуб "Харьковские соколы" обратится в Федерацию баскетбола Украины с просьбой перенести свой старт соревнований в Суперлиге из-за коронавируса.

- В связи с ситуацией мы будем официально обращаться к ФБУ с просьбой перенести старт соревнований для "Харьковских соколов", поскольку команда просто не готова. Подобная ситуация могла произойти с любым клубом Суперлиги, и все понимают, что с вирусом столкнутся все. Поэтому мы и будем призывать федерацию к пониманию нашей позиции, - сказал главный тренер команды Олег Манойленко.Коронавирус в команде подтвердился на прошлой неделе, двое спортсменов получили положительный результат. Однако сейчас - пять больных COVID-19. Они находятся на самоизоляции, тяжелых больных нет. На этой неделе команда снова пройдет тестирование. По словам главного тренера, спортсмены уже как неделю забросили тренировки.- Будем откровенны - подготовка сорвана. Мы не сыграли еще ни одного контрольного поединка. К тому же уже почти неделю не тренируемся. Сейчас будем привлекать к индивидуальным соревнованиям всех, кто чувствует себя хорошо и имеет негативные результаты тестирования. Конечно мы не поедем на турнир в Каменское, поскольку нам просто нет смысла ехать туда впятером, - сказал Манойленко.