Имея электронное направление семейного врача, пациент может обратиться к узкому специалисту в любое медучреждение, заключившее договор с НСЗУ. Если же хирург или кардиолог отказывает в приеме или вымогает деньги за бесплатные услуги – жалуйтесь в Национальную службу здоровья.

Вот вам и реформа!

Вымогают деньги – жалуйтесь в НСЗУ

Что могут получить пациенты бесплатно

Только цифры

Чтобы получить специализированную медицинскую помощь бесплатно, пациенту нужно иметь направление семейного или лечащего врача. Что касается экстренной помощи, то ее пациенту обязаны оказать без направления или декларации с врачом.– Медицинское учреждение не вправе отказать в помощи, если у пациента есть электронное направление. Экстренную медицинскую помощь можно получить без направления и без декларации, – объясняет директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.С 1 апреля пациенты могут бесплатно получать амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь и реабилитацию, как предусмотрено Программой медицинских гарантий. Это перечень и объем медуслуг и лекарств, которые гарантируются населению и оплачиваются из государственного бюджета на основе единых национальных тарифов. В идеале – почти за все медицинские услуги пациента должно платить государство, кроме тех, которые не считаются критически важными, как то: массаж, физиотерапия, пластическая хирургия, плановая стоматология. Бесплатная амбулаторная помощь, кроме приема у врача, включает лабораторные, функциональные и инструментальные обследования – рентген, УЗИ, анализы и т.д., малые хирургические вмешательства, плановую стоматологию детям до 16 лет, неотложную стоматологическую помощь, пребывание в дневном стационаре и медицинскую реабилитацию.Однако, похоже, достичь этого идеала сложно.– Мне требовалось срочно вскрыть абсцесс – боль была дикая, поднялась температура. Я позвонила лечащему врачу, и она сообщила, что я должна записаться к ней на прием, чтобы получить электронное направление к хирургу. Записаться удалось на следующий день, – рассказывает харьковчанка Валентина. – Под кабинетом терапевта, несмотря на запись, была очередь из пациентов. Маски в период пандемии – как обычно: у кого – на подбородке, у кого – под носом. О социальной дистанции и речи нет. Прождала под кабинетом 20 минут – никто не входит и не выходит. Попросилась у людей очереди «только узнать» – услышала все, что обо думают, но в кабинет все-таки заглянула. Оказалось, что «система подвисла, вот мужчина тоже сидит ждет электронное направление».Тогда женщина направилась прямиком в кабинет хирурга.– «С острой болью примете? – спрашиваю у врача, – продолжает Валентина рассказ в лицах. – У меня экстренная ситуация». – «Электронное направление есть?» – в ответ интересуется хирург. Объясняю, что «система подвисла». Специалист рекомендует взять направление, написанное хотя бы от руки. Снова отправляюсь в кабинет семейного врача, повторно выслушиваю все, что обо мне думают в очереди, киваю как старому знакомому все тому же мужчине в кабинете, ожидающему, когда «отвиснет система».Получив заветную бумажку, Валентина снова снова направляется к хирургу.– Выстаиваю очередь, объясняя тем, кто по записи, что у меня случай «с острой болью», а посему «на какое время мне назначено», сказать не могу. Отстояв около часа бок-о-бок с плюнувшими на профилактические меры пациентами, попадаю, наконец, к врачу. Быстрый осмотр – и вердикт: «Будем вскрывать». Доктор выдает бумажку с кодом и суммой, которую я должна заплатить на первом этаже в банкомате, и, скромно опустив глаза, заявляет: «И столько же мне»... То есть я должна заплатить по какому-то коду (что за код – непонятно, скорее всего, какой-то платной процедуры), купить по выданному медсестрой списку «все на операцию» да еще и доктора «отблагодарить», – возмущается Валентина. – Вот вам и реформа!В такой ситуации нужно жаловаться главному врачу медучреждения и непосредственно в Национальную службу здоровья.– Если пациенту безосновательно отказывают в предоставлении медицинской услуги или требуют деньги за услуги, которые оплачивает НСЗУ по Программе медицинских гарантий, это является нарушением договора между НСЗУ и заведением. В таком случае пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77 или оставить жалобу на сайте НСЗУ, – говорит Татьяна Бойко.По ее словам, Национальная служба здоровья уже подала в Нацполицию 21 пакет документов о нарушениях.– Еще 300 запросов направлено в учреждения здравоохранения для выяснения обстоятельств по обращению граждан о нарушении их прав на медицинское обслуживание населения по Программе медицинских гарантий, – информирует Татьяна Бойко.Согласно Программе медицинских гарантий, пациенты могут получить бесплатно:– инструментальные и лабораторные исследования;– медицинскую помощь, направленную на облегчение, снятие или устранение симптомовзаболевания, а также нормализацию процессов жизнедеятельности и выздоровление;– обезболивание и медикаментозную терапию;– проведение хирургической операций с анестезией и послеоперационный мониторинг, дальнейшую медикаментозная терапия;– круглосуточный врачебный и медсестринский уход;– медреабилитацию в остром периоде;– лекарства из национального перечня и расходные материалы;– питание в стационаре.Кроме того, пациенту бесплатно предоставляются лекарства, которые заведение получает через централизованные госзакупки.– Для получения безвозмездной помощи пациент должен обратиться с направлением врача в самостоятельно в избранное медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ. Без направления можно попасть к акушеру-гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, а также к врачу, у которого пациент находится под контролем. В других случаях услуга может предоставляться на платной основе – с оплатой в кассе учреждения, что определено Постановлением №1138. Сколько стоит услуга, каждое учреждение определяет самостоятельно, – объясняют в пресс-службе НСЗУ. – В случае неотложного состояния пациент может обратиться в больницу без направления или вызвать скорую по номеру 103.По информации НСЗУ, в рамках Программы медицинских гарантий, в Харьковской области 170 заведений заключили договоров с Национальной службой здоровья на 3,72 млрд грн и уже получили 2,080 млрд грн.