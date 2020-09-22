Имея электронное направление семейного врача, пациент может обратиться к узкому специалисту в любое медучреждение, заключившее договор с НСЗУ. Если же хирург или кардиолог отказывает в приеме или вымогает деньги за бесплатные услуги – жалуйтесь в Национальную службу здоровья.Чтобы получить специализированную медицинскую помощь бесплатно, пациенту нужно иметь направление семейного или лечащего врача. Что касается экстренной помощи, то ее пациенту обязаны оказать без направления или декларации с врачом.
– Медицинское учреждение не вправе отказать в помощи, если у пациента есть электронное направление. Экстренную медицинскую помощь можно получить без направления и без декларации, – объясняет директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.
Вот вам и реформа!
С 1 апреля пациенты могут бесплатно получать амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь и реабилитацию, как предусмотрено Программой медицинских гарантий. Это перечень и объем медуслуг и лекарств, которые гарантируются населению и оплачиваются из государственного бюджета на основе единых национальных тарифов. В идеале – почти за все медицинские услуги пациента должно платить государство, кроме тех, которые не считаются критически важными, как то: массаж, физиотерапия, пластическая хирургия, плановая стоматология. Бесплатная амбулаторная помощь, кроме приема у врача, включает лабораторные, функциональные и инструментальные обследования – рентген, УЗИ, анализы и т.д., малые хирургические вмешательства, плановую стоматологию детям до 16 лет, неотложную стоматологическую помощь, пребывание в дневном стационаре и медицинскую реабилитацию.
Однако, похоже, достичь этого идеала сложно.
– Мне требовалось срочно вскрыть абсцесс – боль была дикая, поднялась температура. Я позвонила лечащему врачу, и она сообщила, что я должна записаться к ней на прием, чтобы получить электронное направление к хирургу. Записаться удалось на следующий день, – рассказывает харьковчанка Валентина. – Под кабинетом терапевта, несмотря на запись, была очередь из пациентов. Маски в период пандемии – как обычно: у кого – на подбородке, у кого – под носом. О социальной дистанции и речи нет. Прождала под кабинетом 20 минут – никто не входит и не выходит. Попросилась у людей очереди «только узнать» – услышала все, что обо думают, но в кабинет все-таки заглянула. Оказалось, что «система подвисла, вот мужчина тоже сидит ждет электронное направление».
Тогда женщина направилась прямиком в кабинет хирурга.
– «С острой болью примете? – спрашиваю у врача, – продолжает Валентина рассказ в лицах. – У меня экстренная ситуация». – «Электронное направление есть?» – в ответ интересуется хирург. Объясняю, что «система подвисла». Специалист рекомендует взять направление, написанное хотя бы от руки. Снова отправляюсь в кабинет семейного врача, повторно выслушиваю все, что обо мне думают в очереди, киваю как старому знакомому все тому же мужчине в кабинете, ожидающему, когда «отвиснет система».
Получив заветную бумажку, Валентина снова снова направляется к хирургу.
– Выстаиваю очередь, объясняя тем, кто по записи, что у меня случай «с острой болью», а посему «на какое время мне назначено», сказать не могу. Отстояв около часа бок-о-бок с плюнувшими на профилактические меры пациентами, попадаю, наконец, к врачу. Быстрый осмотр – и вердикт: «Будем вскрывать». Доктор выдает бумажку с кодом и суммой, которую я должна заплатить на первом этаже в банкомате, и, скромно опустив глаза, заявляет: «И столько же мне»... То есть я должна заплатить по какому-то коду (что за код – непонятно, скорее всего, какой-то платной процедуры), купить по выданному медсестрой списку «все на операцию» да еще и доктора «отблагодарить», – возмущается Валентина. – Вот вам и реформа!
Вымогают деньги – жалуйтесь в НСЗУ
В такой ситуации нужно жаловаться главному врачу медучреждения и непосредственно в Национальную службу здоровья.
– Если пациенту безосновательно отказывают в предоставлении медицинской услуги или требуют деньги за услуги, которые оплачивает НСЗУ по Программе медицинских гарантий, это является нарушением договора между НСЗУ и заведением. В таком случае пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77 или оставить жалобу на сайте НСЗУ, – говорит Татьяна Бойко.
По ее словам, Национальная служба здоровья уже подала в Нацполицию 21 пакет документов о нарушениях.
– Еще 300 запросов направлено в учреждения здравоохранения для выяснения обстоятельств по обращению граждан о нарушении их прав на медицинское обслуживание населения по Программе медицинских гарантий, – информирует Татьяна Бойко.
Что могут получить пациенты бесплатно
Согласно Программе медицинских гарантий, пациенты могут получить бесплатно:
– инструментальные и лабораторные исследования;
– медицинскую помощь, направленную на облегчение, снятие или устранение симптомовзаболевания, а также нормализацию процессов жизнедеятельности и выздоровление;
– обезболивание и медикаментозную терапию;
– проведение хирургической операций с анестезией и послеоперационный мониторинг, дальнейшую медикаментозная терапия;
– круглосуточный врачебный и медсестринский уход;
– медреабилитацию в остром периоде;
– лекарства из национального перечня и расходные материалы;
– питание в стационаре.
Кроме того, пациенту бесплатно предоставляются лекарства, которые заведение получает через централизованные госзакупки.
– Для получения безвозмездной помощи пациент должен обратиться с направлением врача в самостоятельно в избранное медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ. Без направления можно попасть к акушеру-гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, а также к врачу, у которого пациент находится под контролем. В других случаях услуга может предоставляться на платной основе – с оплатой в кассе учреждения, что определено Постановлением №1138. Сколько стоит услуга, каждое учреждение определяет самостоятельно, – объясняют в пресс-службе НСЗУ. – В случае неотложного состояния пациент может обратиться в больницу без направления или вызвать скорую по номеру 103.
Только цифры
По информации НСЗУ, в рамках Программы медицинских гарантий, в Харьковской области 170 заведений заключили договоров с Национальной службой здоровья на 3,72 млрд грн и уже получили 2,080 млрд грн.