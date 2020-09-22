Исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев, заняв место Александра Соколова, который перешел на должность замдиректора ГБР.

Об этом сообщается на сайте ГБР.Алексею Сухачеву 42 года, родился в Харькове. Женат, есть двое сыновей. В 2000 году закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого (специальность - Правоведение), заслуженный юрист Украины. Работал следователем, оперуполномоченным, заместителем начальника Центрального управления Службы безопасности Украины.С 2017 по 2019 годы был заместителем начальника департамента Генпрокуратуры Украины. По итогам открытого конкурса в августе 2020 года был назначен на должность замдиректора ГБР.Согласно декларации, у Сухачева нет своего имущества. Он бесплатно пользуется квартирой Галины Баевой, а также квартирой своего сына в Киеве. У него есть две Toyota Camry 2007 года выпуска, купленные в 2006 и 2007 годах.В доходах Сухачев указал годовую зарплату в Гепрокуратуре - 566 963 гривен. Его жена, которая тоже работает в Генропрокуратуре, за год получила 704 048 гривен.Наличными Сухачев на двоих с женой хранит 39 000 долларов и 290 000 гривен, на банковских счету - 371 гривну.