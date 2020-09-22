Помимо изобилия форм и размеров макароны различаются и по цвету: в последнее время можно встретить и желтые, и красные, и зеленые.

Слишком яркая раскраска говорит о том, что в состав рожек и спиралек затесались химические красители (тартазин или Е102), у блеклых цветных изделий окраска скорее природная: петрушка, морковь, укроп, шпинат, свекла, помидоры.Чтобы удостовериться в естественном происхождении макаронных красок, обязательно взгляните на этикетку: в составе должно значиться нечто вроде «паста из шпината и укропа». Кроме того, обязательно должны быть указаны состав, страна и предприятие-изготовитель, а также дата производства и срок хранения. Если сведения полностью или частично отсутствуют, с продуктом что-то не так.Время варки макарон обычно указано на упаковке. Эти рекомендации надо соблюдать: они составлены исходя из особенностей технологии производства, сорта муки, наличия добавок. Перед покупкой не забудьте проверить сроки годности. Макароны могут храниться около трех лет; цветные изделия с добавками (морковные или со шпинатом) – 24 месяца; яичные – около 12 месяцев.