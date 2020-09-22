По состоянию на 22 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 12 147 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 15 500 случаев заболевания COVID-19, 10 721 человек находится под медицинским наблюдением, 4 465 пациентов выздоровели, 314 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 сентября в Украине зафиксировано 2 884 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 642 человека умерли, 79 901 пациент выздоровел.