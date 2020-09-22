Харьковчане, которые болеют коронавирусом или имеют подозрение на Covid-19, смогут проголосовать на местных выборах дома, если подадут заявку до 23 октября включительно.

Пандемия коронавируса вносит коррективы во все сферы нашей жизни. И местные выборы, которые пройдут 25 октября, – не исключение. В этот день немало избирателей могут оказаться на больничной койке или дома на самоизоляции, а посему лично посетить избирательные участки не смогут. Однако права голоса они не лишатся.Заболевшие коронавирусом и те, у кого есть подозрение на Covid-19, смогут проголосовать – это конституционное право любого человека.– Если человек находится дома с Covid-19, он должен обратиться в территориальную избирательную комиссию, если мне не изменяет память, до 20.00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявление о необходимости проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью, – говорит глава МОЗ Максим Степанов.В Центризбиркоме утверждают, что необходимость процедуры должна быть подтверждена медицинской справкой. То же рекомендуются и людям на самоизоляции.– В день голосования на дом приедет комиссия. Конечно, «гости» будут во всех средствах защиты – как это должно быть, – уверяет Максим Степанов.По информации ЦИК, возможно, у членов избирательной комиссии будет два переносных избирательных ящика. Один — для обычных избирателей, которые голосуют дома, другой — для тех, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса. Также члены комиссии в таких случаях будут использовать средства индивидуальной защиты более высокого уровня – дополнительные очки и экраны.Навестят члены избирательной комиссии и людей, попавших с Covid-19 в больницу. Они будут в средствах индивидуальной защиты повышенного уровня, а работники медучреждения проведут для них необходимый инструктаж.Кстати, к работе на специальных избирательных участках, образованных в стационарных учреждениях здравоохранения и учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти тестирование на наличие Covid-19 методом ПЦР.В случае выявления Covid-19 у одного из членов избирательной комиссии все остальные смогут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.