Пройдет еще месяц-другой, и осеннее овощное разноцветье сойдет на нет. А те импортные плоды, которые будут радовать глаз на полках супермаркетов, вряд ли осчастливят организм полезными веществами. Однако если вспомнить о прекрасно хранящихся всю зиму корнеплодах, прощание с помидорами и кабачками пройдет гораздо легче.

После окончания сезона осенних овощей организм не перестает требовать натуральных витаминов и прочих полезностей. И отказывать ему в этой «прихоти» никак нельзя, ведь впереди – период простуды и обострения хронических заболеваний. И тут – самое время обратиться к настоящему кладезю полезных веществ – его величеству корнеплоду.Так, любые «чиполлиновые» плоды насытят организм серой, эфирными маслами и антиоксидантами, чем помогут ему бороться с простудами и вирусами, а также улучшат ток крови. Кстати, не нужно думать, что речь идет исключительно о репчатом луке. В этом ароматном семействе есть еще красный лук, порей, шалот, чеснок и черемша.Обыкновенная морковь поможет детишкам подрасти и укрепить зрение, взрослым же пригодится при заболеваниях сердца, почек, печени и желудка. А свекла спасет от анемии, запоров, поддержит организм при наличии камней в почках и проблем с предстательной железой.Редис и редька, благодаря большому количеству антиоксидантов, белков, органических кислот и витаминов, полезны при желудочных хворях, дискомфорте в печени и почках. А из сока редьки и меда можно изготовить отхаркивающий сироп, который выручит при простуде.Еще один незаслуженно забытый корнеплод – топинамбур. Он поддерживает пищеварительную систему, улучшает метаболизм и уменьшает желание поесть сладенького.Словом, обыденные и, на первый взгляд, невзрачные овощи помогут безболезненно пережить «безвременье» до появления нового урожая.