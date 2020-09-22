Первое заседание рабочей группы по реализации проекта «Украинская Кремниевая долина» состоится 23 сентября в Харьковском городском совете.

В ходе установочного заседания участники рабочей группы обсудят этапы и стратегию развития проекта, обозначат миссию сторон в реализации проекта и общий план работ по созданию на базе бизнес-парка «Экополис ХТЗ» украинской Кремниевой долины.В заседании примут участие представители городской власти, бизнеса, IT-организаций и харьковских вузов.Начало - в 16:00. Заседание пройдет в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2 эт.).