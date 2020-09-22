В Чехии городской суд Праги приговорил гражданина Беларуси к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода Осужденный Александр Фадеев, который имеет право постоянного проживания в Чехии, также будет выдворен из страны на четыре года.Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.Обвинение просило для Фадеева 15 лет лишения свободы и выдворение на неограниченный срок.Его обвиняли по статье Уголовного кодекса Чехии о «террористическом нападении», но судья решила, что обвинение в активном участии в боевых действиях против украинских войск не доказано. Поэтому Фадеева осудили за менее серьезной статье, об «участии в организованной преступной группировке».Фадеев свою вину отрицал и утверждал, что только хотел помочь людям защищаться от «украинских фашистов», но сам в боях не участвовал. Он признал участие в дежурствах и патрулировании с оружием в руках, но утверждал, что стрелял из оружия только во время учений на полигоне.Согласно материалам дела, Фадеев в период с ноября 2014-го до мая 2016-го неоднократно выезжал из Чехии в Украину, добираясь до оккупированной части Донецкой области из российского Ростова-на-Дону. Там он получил от группировки «ДНР» оружие и приобщился к выполнению военных задач в рядах так называемой «республиканской гвардии» этой группировки.