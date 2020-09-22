Звездочки, ракушки, кольца, спирали, спагетти, вермишель: форм много, а сырье — одно. Мука и вода — это все, что должно быть в классических макаронных изделиях. Однако одни продукты полезные, другие — наоборот, приводят к ожирению и вредят здоровью. Причина — в муке, из которой их делают, уверяют эксперты. Как же выбрать качественные и полезные макароны?

Прежде всего, нужно обратить внимание на упаковку. Она должна быть герметичной и прозрачной или иметь прозрачное окошечко, через которое покупатель может оценить внешний вид товара. Качественные макароны имеют гладкую поверхность и золотистый ровный кремовый цвет, и никак не белый либо неестественно ярко-желтый. Для продукции из пшеницы твердых сортов характерен янтарно-желтый цвет. Светлые макароны с шероховатой поверхностью и белыми вкраплениями сделаны из обычной муки и искусственно подкрашены в желтый цвет. На продукте не должно быть даже небольшого количества остатков оболочек пшеничного зерна в виде темных точек, а в пачке — муки, крошек и стекловидного излома.На упаковке должна присутствовать маркировка сорта пшеницы, из которой приготовлен продукт. Группа А — макароны из муки только твердых сортов пшеницы, группа Б — из муки, изготовленной из мягкой стекловидной пшеницы, группа В — из муки пшеничной хлебопекарной.Наибольшее количество полезных веществ содержится в макаронах из твердых сортов пшеницы. Муку из твердых сортов пшеницы называют дурум (durum в переводе с латинского — твердый). В ней содержится большое количество клейковины и клетчатки, поэтому макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы, считаются здоровой пищей и от них не толстеют. Такие изделия обеспечивают организм сложными углеводами, которые не поднимают уровень сахара в крови. Питательная ценность макаронных изделий из мягкой пшеницы сравнима с ценностью обыкновенного хлеба.Однако макароны из твердых сортов пшеницы группы А часто подделывают, смешивая муку с мягкой или же хлебопекарной мукой. Внешне отличить подлог нельзя, но легко выявить при готовке. Сварите макароны по всем правилам и посмотрите, что стало с водой и формой изделий. Если фигурки остались целы, не слиплись, а вода лишь слегка помутнела, вы купили настоящую пасту, приготовленную из твердой пшеницы. Если результат несколько другой — это подделка.Итальянцы готовят пасту аl dente (от итальянского «на зубок»). Это понятие в кулинарии, означающее степень готовности продуктов, когда, будучи готовыми, они сохраняют ощутимую при укусе внутреннюю упругость. Обычно макароны из твердых сортов пшеницы варят 5–8 минут. Макароны из другой муки аl dente не сваришь.Еще один простой способ определить качество спагетти, например — согнуть их. Изделия из мягких сортов быстро ломаются, в то время как спагетти из твердых сортов отлично гнутся, но при этом сломать их трудно.