На улицах Харькова появился автомобиль Dodge Charger SRT Hellcat, который считается самым быстрым седаном в мире.

Соответствующий снимок в Instagram был опубликован на странице Ukraine Cars. Интересно, что стоимость данного транспортного средства в Соединенных Штатах Америке стартует от 65 тысяч долларов, все зависит от комплектации автомобиля.В наиболее продвинутой версии установлен 6,2-литровий двигатель V8 на 707 «коней». До 100 километров в час автомобиль разгоняется за рекордные 3,7 секунды. Пока остается неизвестным то, кто является владельцем столь необычного транспортного средства для украинских дорог.