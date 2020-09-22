Подготовительное отделение ХНУРЭ объявляет набор учащихся 9-11 классов для подготовки к ГИА и ВНО (украинский и английский языки, математика, физика), а также школьников 3-11 классов для обучения на компьютерных курсах.

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