Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 22 сентября в 8:45 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории частного дома в городе Изюм.По словам заявителя во время сварочных работ загорелся легковой автомобиль, от которого пожар распространился на деревянные элементы гаража и рядом расположенные авто."На место вызова было направлено два отделения на автоцистернах. На месте происшествия спасатели обнаружили, что в гараже горит четыре легковых автомобиля и мотоцикл. Кроме того огонь распространился на горючие элементы гаража. Общая площадь пожара составляла 100 кв.м", - прокомментировали в службе по чрезвычайным ситуациям.В результате пожара были уничтожены Opel Kadet, ВАЗ-2106, ЗАЗ-Таврия, ЗАЗ-Славута и мотоцикл "ИЖ-Юпитер - 5", а также крыша гаража и инструменты для ремонта.Пожар ликвидировали спустя два часа после вызова..