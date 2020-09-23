Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Ямская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1), 5-г (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 229 (п. №6) до 20:00 23.09.20 г.А также:пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.09.20 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (стояк) до 20:00 23.09.20 г.ул. Маршала Рыбалко, 35 (стояк) до 20:00 23.09.20 г.ул. Клавдии Шульженко (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с), пер. Константина Калинина (Калинина 2-й в-д) (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 23.09.20 г.ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №3) до 20:00 23.09.20 г.ул. Волонтерская, 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.20 г.ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №3) до 20:00 23.09.20 г.