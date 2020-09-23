Военный требовал 8500 гривен за выдачу приписного билета и постановку на учет.

Как сообщили в главке, правоохранители разоблачили преступную «схему» вымогательства денег от военнообязанных граждан.Военный комиссар областного военкомата требовал от гражданина деньги за беспрепятственную постановку на воинский учет и получения приписанного билета."22 сентября, военный был задержан сразу после получения 8500 гривен неправомерной выгоды. Средства изъяты с места происшествия. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в ведомстве.