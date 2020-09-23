Тело неизвестной гражданки без признаков насильственной смерти обнаружили 22 сентября на грунтовой дороге вблизи села Пимановка Изюмского района.

В полиции рассказали, что рядом с телом женщины находилась одежда: бежевые брюки и черная кофта с красно-белыми вставками.Приметы: на вид 60-75 лет, среднего телосложения. Короткие, седые, окрашенные в рыжий цвет волосы. Верхний зубной ряд отсутствует, на нижней челюсти - два зуба.Всех, кто владеет какой-либо информацией о личности умершей, в полиции просят сообщить в Изюмское отделение полиции по телефону 0996412094, 102 или другим удобным способом.