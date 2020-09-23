За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000.

22 сентября чиновнице вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ( «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»)."Следствие установило, что председатель суда осуществляла давление на одного из судей Харьковского окружного административного суда, чтобы тот принял решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании", - сообщили в НАБУ.