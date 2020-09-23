Суд отменил приказ областного управления Госгеокадастра о регистрации права собственности и вернул государству земельный участок.

Как рассказали в областной прокуратуре, в 2016 году Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области подписало приказ о передаче физическому лицу в частную собственность земельный участок площадью более 7 га для ведения фермерского хозяйства. Указанный участок расположен на территории Печенежского района Харьковской области."Установлено, что гражданин не собирался вести фермерское хозяйство и в нарушении требований земельного законодательства воспользовался правом на получение земельного участка в льготном порядке, во избежание участия в земельных торгах, поэтому не было правовых оснований для бесплатной передачи ему в собственность земельного участка.Это стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в хозяйственный суд", - рассказали в ведомстве.Печенежский районный суд Харьковской области указанный иск не удовлетворил, поэтому прокуратура подала апелляционную жалобу.Постановлением Харьковского апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, а иск местной прокуратуры удовлетворен.