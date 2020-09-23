Посев запрещенных растений выявили вблизи села Большая Андреевка Барвенковского района.

Как сообщили в областном главке, на данный момент все вещественные доказательства изъяты, направлены на экспертное исследование, а следователи устанавливают владельца наркопосевов."Сейчас информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет", - прокомментировали в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.