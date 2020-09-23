Министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил главврачам больниц, из-за действия которых многие медики, по его словам, могут вовремя не получить надбавки, которые начинают выплачивать с сентября.

- Эти доплаты применяются для всех без исключения медицинских работников. В конце сентября или в первых числах октября, когда они получают заработную плату за сентябрь, они должны получить эту доплату, - сказал он.Министр рассказал, что с 11 сентября Нацслужба здоровья начала принимать заявки от больниц, где указано штатное расписание. Потом заключаются договора и работникам медучреждений перечисляются деньги.- По состоянию на вечер 22 сентября лишь 784 учреждения почти из 1600 подали эти заявки на получение заработной платы. Подчеркиваю, чтобы составить эту заявку нужно максимум 15-20 минут времени, - говорит Степанов.Сегодня будет опубликован список заведений, которые проигнорировали процедуру.- Государство сделало все от себя возможное, чтобы люди получили деньги, - говорит Степанов.Ранее Степанов сообщил, что в следующем году зарплаты врачам должны вырасти до 22-25 тысяч гривен, а медсестрам - 17-18 тысяч.Отметим, на повышение зарплат медработникам в сентябре выделят 5,9 миллиардов гривен.