Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга «Северная Салтовка» до ул. Валентиновской запрещено до 15:00 23 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.В это время троллейбусы курсируют так:№31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р»;№35: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р»;№42: не ходит.