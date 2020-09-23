Если крупу хранить не в плотно закрытой емкости – рекомендуется в стеклянной или керамической, – в ней могут образовываться токсические вещества, несмотря на то что жир в гречке считается более-менее устойчивым к разложению.

Гречка содержит: витамины B1, B2, B6, PP, отвечающие за нервную систему и обмен веществ в целом, довольно много меди, магния и железа. Также в ее составе присутствуют йод, никель, кобальт. Гречка помогает восстановить уровень гемоглобина в крови, полезна при гипертонии, заболеваниях почек, для профилактики атеросклероза, укрепления сердечно-сосудистой системы. В ней мало жиров (практически нет), много белка, который хорошо усваивается организмом человека.Однако со временем вкус крупы ухудшается, количество полезных свойств уменьшается, поэтому долго хранить не рекомендуется. Желательно хранить в плотно закрытой емкости в сухом темном прохладном месте. Крупы обязательно должны быть сухими, иметь влажность не более 11–12%. Для длительного хранения наиболее пригодна крупа-ядрица. Срок годности — 12 месяцев от даты изготовления.